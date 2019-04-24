Birden fazla kişinin küçük kıza tecavüzü! Gökhan Özoğuz deliye döndü
KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki küçük kızı evinin önünden alıp bir binanın kuytu köşesinde tecavüz edenler henüz yakalanamazken Athena Gökhan twitterdan isyanını dile getirdi.
İSTANBUL Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde önceki gün meydana gelen olayda; iddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu.
Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Küçük kıza cinsel istismarda bulunanlar henüz yakalanamazken olay kamuoyunda büyük infial yarattı.
İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olaya 2 kız çocuğu olan Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz isyan etti. Twitterdan paylaşımda bulunan Gökhan, 'Allah aşkına artık bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin! Veya halka verilsinler" dedi.
Gökhan'ın twitinin altına binlerce yorum gelirken, hadım ve idam istekleri dile getirildi.