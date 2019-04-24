Birden fazla kişinin küçük kıza tecavüzü! Gökhan Özoğuz deliye döndü

İstanbul'un göbeğinde yaşanan korkunç olaya 2 kız çocuğu olan Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz isyan etti. Twitterdan paylaşımda bulunan Gökhan, 'Allah aşkına artık bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin! Veya halka verilsinler" dedi.