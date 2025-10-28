Birce Akalay'ın sosyal medya hamlesi sonrası İbrahim Çelikkol'dan duygulandıran mesaj
Bir dönem dostluklarıyla magazin dünyasında örnek gösterilen İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay cephesinde sessizlik bozuldu. Birce Akalay’ın ünlü oyuncuyu sosyal medyada takipten çıkarması dikkat çekerken, İbrahim Çelikkol’dan bu duruma anlamlı bir yanıt geldi.
İkilinin uzun süredir dostluğu konuşuluyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Birce Akalay, İbrahim Çelikkol’u Instagram hesabından sildi. Oyuncunun bu hamlesi, özellikle hakkında yürütülen “uyuşturucu soruşturması” iddialarıyla aynı döneme denk gelince büyük yankı uyandırdı. Akalay, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı; bu da söylentilerin daha da büyümesine neden oldu.
Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan İbrahim Çelikkol, samimi açıklamalarda bulundu. Dostunun hamlesinden rahatsız olduğu gözlemlenen oyuncu, olaya olgun bir tavırla yaklaştı:
“Beni yakından tanıyanlar bilir; hayatta ne yaşanırsa yaşansın, yaşanmışlıklar unutulmaz. Zor günlerde bile ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de hem annesini hem avukatını aradım tabii ki.”
Çelikkol, sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz hareketleri önemsemediğini vurgulayarak şu sözleriyle noktayı koydu:
“Canı sağ olsun. Çok da önemli şeyler değil bunlar. Bizim kuşağın işi değil bu sosyal medyada takipten çıkmalar. Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır.”