Birce Akalay'ın paylaşımı 'cinsellik' filtresine takıldı! Rest çekti yeniden paylaştı
Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı gölde yüzen ve oluşturdukları daire pozu veren kızların olduğu kare 'cinsellik' filtresine takılarak kaldırıldı. Instgaram'a teşekkürler notuyla tepki gösteren Akalay, aynı kareyi bir kez daha paylaştı.
Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan güzel oyuncu Birce Akalay, Kadınlar Günü hakkında paylaşımda bulunmak için kullandığı fotoğrafı ne yazık ki Instagram’ın çıplaklık filtresine takıldı ve Akalay’ın paylaşımı kaldırıldı. Ünlü oyuncu 'Teşekkürler' notu ile tepki gösterirken, aynı kareyi bir kez daha paylaşarak rest çekti.
Güzel oyuncu Birce Akalay, son derece masum bir kare tercih etmiş olmasına rağmen kendisine uygulanan bu yasağa anlam veremezken tepkisini ‘Teşekkürler Instagram’ satırları ve alkış emojileri ile gösterdi. Akalay’ın paylaşımının ‘çıplaklık ve cinsellik kuralları’ gereği kaldırılmasına anlamlandıramayan ve tepki gösteren isimler arasına oyuncunun ünlü arkadaşları da bulundu.
Instagram hesabının bu hareketini anlam veremeyen Birce Akalay, aynı fotoğrafı bir kere daha paylaşarak şu notu düştü: "Kadınları öldürmeyin. Tecavüz ve taciz etmeyin. Vurmayın, sövmeyin, haklarını gasp etmeyin, ötekileştirmeyin, istediğiniz şekillere sokmaya, seslerini kısmaya, varlıklarını, kimliklerini, amaçlarını, hayallerini yok etmeye çalışmayın, içlerindeki çocuğu aşağılamayın, bedenlerini metalaştırmayın, kategorize etmeyin yeter! Yoksa bize her gün kadınlar günü."
Ünlü oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.