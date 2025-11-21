BIST 10.888
Birce Akalay'a bir şok daha! Uyuşturucudan sonra ehliyetini de kaptırdı

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Birce Akalay, Beşiktaş'ta alkollü araç kullanırken yakalandı. Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu.

Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul'da gerçekleştirilen trafik uygulamasında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kontrol sırasında yapılan ölçümde Akalay'ın kanında yasal limitin üzerinde alkol bulunduğu belirtilirken, alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

EHLİYETİNE EL KONULUP CEZA YAZILDI

tv100 muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'i haberine göre; Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına yakalanan Birce Akalay'a alkol testi yapıldı. 

Ünlü oyuncunun promil testi 1.12 çıktı. 41 yaşındaki Akalay'ın ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.

