Birce Akalay ve Can tunalı barıştı!
Birce Akalay ve Can tunalı çifti 6 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha tanıdılar.
Ayrılıklarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Birce Akalay ve Can Tunalı çiftinin ayrılıkları 6 ay sürdü. Barışma sonrası yüzleri gülen ünlü çift, önceki akşam da Cahide Müzikhol adlı mekanda eğlendi. Çift, barışmayı dostlarıyla kutladı.
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Barışmayı kutlayan ikili, yakın dostları Celil Nalçakan'ın objektifine böyle yansıdı. Altı ay önce ilişkilerine son veren çiftten Can Tunalı'nın ayrılığın hemen ardından rus güzellerle görülmesi de olay olmuştu.
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