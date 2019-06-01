Birce Akalay ölümden döndü! Gizli hastalığı ortaya çıktı

Birce Akalay ölümden döndü! Gizli hastalığı ortaya çıktı

Güzel oyuncu Birce Akalay bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Sebebi ortaya çıktı! Akalay, geçirdiği hastalık yüzünden ölümden döndü.

Birce Akalay ölümden döndü! Gizli hastalığı ortaya çıktı - Sayfa 1

Son olarak Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ''Benimle Söyle'' şarkı yarışmasının sunuculuğunu yapan Birce Akalay, geçirdiği hastalık yüzünden ölümden döndü. 

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Birce Akalay ölümden döndü! Gizli hastalığı ortaya çıktı - Sayfa 2

Birce Akalay, Nisan ayında yakalandığı suçiçeği virüsünün kalp kasına yerleşmesi nedeniyle tedavi altına alınmış. Kalbindeki düzensizlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan genç oyuncu burada oldukça ciddi bir tedavi geçirdi.

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Birce Akalay ölümden döndü! Gizli hastalığı ortaya çıktı - Sayfa 3

Yakınlarının ve sevenlerinin üzülmemesi için durumunu gizleyen yetenekli sanatçı, tedaviyle enfeksiyondan kurtulmuş ve kalp kasının kendi kendini onarmasını bekliyor.

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Birce Akalay ölümden döndü! Gizli hastalığı ortaya çıktı - Sayfa 4

Bir arkadaşına "gündelik işler yaparken bile yoruluyorum" diyen Birce Akalay, bir süre evinde dinlenecek.

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