Birce Akalay ölümden döndü! Gizli hastalığı ortaya çıktı
Güzel oyuncu Birce Akalay bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Sebebi ortaya çıktı! Akalay, geçirdiği hastalık yüzünden ölümden döndü.
Son olarak Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ''Benimle Söyle'' şarkı yarışmasının sunuculuğunu yapan Birce Akalay, geçirdiği hastalık yüzünden ölümden döndü.
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Birce Akalay, Nisan ayında yakalandığı suçiçeği virüsünün kalp kasına yerleşmesi nedeniyle tedavi altına alınmış. Kalbindeki düzensizlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan genç oyuncu burada oldukça ciddi bir tedavi geçirdi.
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Yakınlarının ve sevenlerinin üzülmemesi için durumunu gizleyen yetenekli sanatçı, tedaviyle enfeksiyondan kurtulmuş ve kalp kasının kendi kendini onarmasını bekliyor.
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Bir arkadaşına "gündelik işler yaparken bile yoruluyorum" diyen Birce Akalay, bir süre evinde dinlenecek.
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