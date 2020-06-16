Bircan Bali'ye ne oldu canlı yayında bayıldı Seren Serengil ağlayarak anlattı!

Seren Serengil, maalesef partnerim Bircan Bali birden fenalaştı, tansiyonu düştü. Hamile olduğu için hepimiz çok korktuk. İlk defa yanımda hamile birisinin böyle bir şey yaşadığını görüyorum, bir şey de yapamıyoruz. Ambulans çağırdık hemen müdehale edecek.