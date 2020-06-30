Bircan Bali'nin makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü inadına paylaştı

Yaz boyu ekranlarda olamayacak olan Bircan Bali, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişime anında geçti. Program nedeniyle saçını sıklıkla yapılı ve oldukça abartılı makyajıyla görmeye alışılan Bali, ilk kez sevenlerinin karşısına makyajsız ve fönsüz çıktı.