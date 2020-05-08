Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen'i Seren Serengil ifşa etti elinde rakıyla iftar sofrası

Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi başını yaktı ve Beyaz TV'de sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılmak zorunda kaldı. Ece Erken'den dolayı oluşan boşluğu da Seren Serengil doldurdu ve Söylemezsem Olmaz sunucularından biri oldu.