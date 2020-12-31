Bircan Bali tuvaleti kirli bırakan Zara demişti Demet Akalın konuya açıklık getirdi
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kulisini kullanıp tuvaletini bırakan kadın bir sanatçıya ateş püskürdü. Bircan Bali, o kişinin şarkıcı Zara olduğunu söyledi. Akalın, konuya açıklık getirdi.
Star TV'de Alişan ile beraber sabah programı yapan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bir tuvalet kriziyle ortalığı karıştırdı. Akalın, İbo show çekimleri ile ortak kullanılan stüdyo nedeniyle kulisini de diğer ünlülerle paylaştığını söyledi.
Ardından da kulisini kullanan bir kadın sanatçının tuvaletini kirli bıraktığını söyleyerek isyan eden Demet Akalın, 'Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki' ifadelerini kullanmıştı.
Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında o kişinin şarkıcı Zara olduğunu şu sözlerle anlattı:
'Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara...''
''Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir. Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz''