Bircan Bali tuvaleti kirli bırakan Zara demişti Demet Akalın konuya açıklık getirdi

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında o kişinin şarkıcı Zara olduğunu şu sözlerle anlattı:

'Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara...''