Bircan Bali Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e 'tokatlayacağım' yorumu yaptı Ece Erken olayı ortalığı karıştı
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'e yaptığı yorum olay oldu. Takipçileri Ece Erken olayını ortaya çıkarınca işler fena halde karıştı
Cansu Dere'nin başrolünde olduğu Sadakatsiz dizisinde Derin rolüyle dikkat çeken Melis Sezen başarılı oyunculuğuyla alkış topluyor. Dizideki rolü sebebiyle sık sık gündeme gelen Sezen sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
Melis Sezen'in paylaşımına Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'den bomba bir yorum geldi.
Bircan Bali Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen’e "Sokakta görsem tokatlayacağım nerdeyse, tebrikler oyunculuğuna" dedi.
Bircan Bali'nin yorumuna Melis Sezen'den yanıt geldi. Sezen "hahaha teşekkür ederim" yorumunu yaparak yanıt verdi. Bircan Bali'nin yorumuna takipçilerinin yazdıkları ise ortalığı karıştırdı