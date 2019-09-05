Bircan Bali evlendi eşi Ömer Gezen kimdir Bircan Bali istenmeyen gelin mi?
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali evlendi. 2. kez nikah masasın oturan 31 yaşındaki Bircan Bali Avukat Ömer Gezen ile evlendi. Peki 2013 yılında model Şenol İpek ile evlenen ve 2 yıl önce boşanan Bircan Bali'nin eşi kimdir, kaç yaşındadır işte merak edilenler..
Beyaz TV'nin ekran yüzlerinden biri olan ve Ece Erken ile birlikte hafta içi her gün Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali evlendi. Uzun süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile nikah masasına oturan Bircan Bali ve yeni eşi merak konusu oldu.
31 yaşındaki Bircan Bali 2003 yılında Şenol İpek ile ilk evliliğini yapmış ve yaklaşık 2 yıl önce severek ayrılıyoruz diyerek boşandıklarını açıklamıştı. Peki Bircan Bali'nin yeni eşi Avukat Murat Gezen kimdir, kaç yaşında?
Şenol İpek ile yaklaşık bir sene önce boşanan sunucu Bircan Bali, bir süredir avukat Ömer Gezen ile aşk yaşıyordu.
Bir süredir aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz aylarda evlilik kararı almıştı. Bircan Bali, sevgilisi Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.