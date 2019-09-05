Bircan Bali evlendi eşi Ömer Gezen kimdir Bircan Bali istenmeyen gelin mi?

Beyaz TV'nin ekran yüzlerinden biri olan ve Ece Erken ile birlikte hafta içi her gün Söylemezsem Olmaz magazin programını sunan Bircan Bali evlendi. Uzun süredir aşk yaşadığı avukat sevgilisi ile nikah masasına oturan Bircan Bali ve yeni eşi merak konusu oldu.