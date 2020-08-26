Bircan Bali doğum yaptı kızını ilk kez böyle paylaştı adını ise bakın ne koydu

Kızına Saygı Karen adını veren Bircan Bali, müjdeli haberi Instagram hesabından şu sözlerle verdi:

"Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoş geldin Saygı Karen Gezen. Gül kokulu kızım hoş geldin"