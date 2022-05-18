Biraz olaylı geçti! Destan yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman nişanlandı: Tesadüf şaşırttı işte kareler...
ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman'la nişanlandı. Çift pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin, yaklaşık 3 senedir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşıyor.
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Cedi Osman, Ebru Şahin'e sürpriz yapmış ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitmişti.
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Milli basketbolcu, burada ünlü oyuncuya evlilik teklif etmişti.
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Sevgilisinden 'evet' yanıtını alan Cedi Osman yaşadıklarıyla ilgili, "Hayatımdaki en güzel şey." demişti.
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