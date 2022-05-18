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Biraz olaylı geçti! Destan yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman nişanlandı: Tesadüf şaşırttı işte kareler...

Biraz olaylı geçti! Destan yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman nişanlandı: Tesadüf şaşırttı işte kareler...

ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman'la nişanlandı. Çift pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Biraz olaylı geçti! Destan yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman nişanlandı: Tesadüf şaşırttı işte kareler...

Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin, yaklaşık 3 senedir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşıyor.

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Biraz olaylı geçti! Destan yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman nişanlandı: Tesadüf şaşırttı işte kareler...

Cedi Osman, Ebru Şahin'e sürpriz yapmış ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitmişti.

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Biraz olaylı geçti! Destan yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman nişanlandı: Tesadüf şaşırttı işte kareler...

Milli basketbolcu, burada ünlü oyuncuya evlilik teklif etmişti.

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Biraz olaylı geçti! Destan yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman nişanlandı: Tesadüf şaşırttı işte kareler...

Sevgilisinden 'evet' yanıtını alan Cedi Osman yaşadıklarıyla ilgili, "Hayatımdaki en güzel şey." demişti. 

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