Birand Tunca 35. yaş gününü yakın arkadaşları ile kutladı...

Birand Tunca mekân çıkışı "Yeni yaşınızdan ne dilediniz?" sorusuna "Arkadaşlarım benim hakkımda ne diliyorsa Allah onlara on katını nasip etsin. Benim dileğim çevremdeki insanların mutlu olması. Onlar mutlu oldukça ben de en az onlar kadar mutlu olurum" yanıtını verdi.