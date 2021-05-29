BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25

Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu

Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu

Final yapan Baraj dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisinin Deniz Can Çelik olduğu ortaya çıktı.

Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu

Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli ile kısa süreli bir ilişki yaşayan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

111
Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu

Instagram'da hikaye özelliği üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapan oyuncu, "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt verdi.

211
Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu

Yılmaz, önceki günlerde Deniz Can Çelik ile aşkını esprili bir paylaşım yaparak duyurmuştu. 

311
Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu

Sevgilisi ile tabaktaki böreğin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz, "Çiğ börek mi yahut sen mi karar veremiyorum" şeklinde not düşmüştü.

411