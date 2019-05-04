Bir zamanların en konuşulan ismiydi... Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

"Biz Fatih'in kalp krizi geçirdiğini paylaşmadık paylaşılacak bir şey değil çünkü Allah'a çok şükür şuan çok çok çok iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Gerçekten biz son bir kaç senedir çok kötü şeylerle imtihan edildik. Önce büyük oğlumun başına çok büyük bir kaza geldi.