Bir zamanların efsanesiydi! 27 ayda bu hale getirildi 750 bin lira teklif eden var
Yaklaşık 2 yıl önce 100 bin Dolara toparlanan 1960 model klasik otomobil, son haliyle görenlerin gözlerini kamaştırıyor. Sivas'ta bir bayide sergilenen otomobile 750 bin lira teklif eden var...
Yaklaşık 2 yıl önce 100 bin Dolara toparlanan klasik otomobil, görünümüyle vatandaşların gözlerini kamaştırıyor.Sadece izlenmesine izin verilen, bunun dışında dokunulmasına dahi izin verilmeyen otomobil, vatandaşları adeta geçmişe götürüyor.
Firma sahibi, yağışlı havalarda kullanmadıkları efsane klasik otomobili 750 Bin liralık teklife rağmen satmadığını belirtti.
“2 usta, 27 ayda bu hale getirdi”
Firma yetkilisi Burak Kaplan, aracın parçalarının 2 usta tarafından 27 ayda toplandığını belirterek, “Bizde 1960 model kanatlı klasik otomobil var, bunlar efsanedir. Bizim bu aracımız 2 yıldır bizde, bizim klasik hastalığımız var. Klasik araçlarla çok ilgileniyoruz, bu 20'nci aracımız olabilir. Bu özellikle en sevdiğimiz model olduğu için bunu plazamızda sergilemek, insanlara göstermek istedik. Farklı bir görünüm oluşturmaya çalıştık. Bu araç 1960 model. Bunun maliyeti 100 bin doları buldu. Bu özel olarak toplandı. Piyasada el değmemiş bulunmadığı için bu 27 ayda Türkiye'deki 2 usta tarafından toplanmış.
Karşılaştığımız durum şu, vatandaşlar eskiye gidiyorlar. Özellikle büyük bir nostalji yaşıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler, gezmek isteyenler oluyor. Bu araç vatandaşlara çok hoş bir zaman geçirtiyor, eskiye götürüyor” dedi.