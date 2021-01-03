Bir zamanların efsanesiydi! 27 ayda bu hale getirildi 750 bin lira teklif eden var

“2 usta, 27 ayda bu hale getirdi”



Firma yetkilisi Burak Kaplan, aracın parçalarının 2 usta tarafından 27 ayda toplandığını belirterek, “Bizde 1960 model kanatlı klasik otomobil var, bunlar efsanedir. Bizim bu aracımız 2 yıldır bizde, bizim klasik hastalığımız var. Klasik araçlarla çok ilgileniyoruz, bu 20'nci aracımız olabilir. Bu özellikle en sevdiğimiz model olduğu için bunu plazamızda sergilemek, insanlara göstermek istedik. Farklı bir görünüm oluşturmaya çalıştık. Bu araç 1960 model. Bunun maliyeti 100 bin doları buldu. Bu özel olarak toplandı. Piyasada el değmemiş bulunmadığı için bu 27 ayda Türkiye'deki 2 usta tarafından toplanmış.