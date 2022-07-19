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Bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler'den hayranlarını sevindiren haber! Yıllar sonra geri dönüyor

Bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler'den hayranlarını sevindiren haber! Yıllar sonra geri dönüyor

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı, 2007 yılında ekranlara gelen ve Türkiye'nin gözde dizilerinden olan Arka Sıradakiler yıllar sonra ekranlara geri geliyor.

Bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler'den hayranlarını sevindiren haber! Yıllar sonra geri dönüyor

2007 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, 6 sezon süren ve yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler on yılın ardından geri dönüyor!

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Bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler'den hayranlarını sevindiren haber! Yıllar sonra geri dönüyor

Sevilen dizide çekildiği dönem sık sık oyuncu kadrosu değiştirilsede kemik kadro varlığını hep sürdürmüş ve dizi hayranlarını kendine daha çok bağlamıştı.

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Bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler'den hayranlarını sevindiren haber! Yıllar sonra geri dönüyor

Bir çok tartışma ve tepki toplayan dizide alt sınıftaki öğrencilerin yaşam mücadelesi anlatılmıştı. Şimdi ise dizinin tekrardan çekilmesi konuşuluyor.

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Bir zamanların efsane dizisi Arka Sıradakiler'den hayranlarını sevindiren haber! Yıllar sonra geri dönüyor

Bülent Çetinaslan, Sevda Dalgıç, Sinem Öztürk, Pelin Akil, Bülent Emin Yarar gibi pek çok ismin yer aldığı dizi tekrardan ekranlara geliyor! 

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