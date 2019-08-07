Bir Zamanlar Çukurova'ya beklenmedik transfer! Fatmagül'ün Suçu Ne'nin yıldızıydı

İlk sezonuyla Perşembe günleri yayınlanan yapımların zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisine 'Hala' karakteri ile dahil olacak isim merak konusu olmuştu. İlk olarak Nursel Köse ile görüşen yapım ekibinin başka bir isim ile anlaştığı öğrenildi.