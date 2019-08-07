Bir Zamanlar Çukurova'ya beklenmedik transfer! Fatmagül'ün Suçu Ne'nin yıldızıydı
ATV ekranlarında reytinglerde zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova'nın ikinci sezonu için yeni oyuncu görüşmeleri tam gaz devam ediyor.
İlk sezonuyla Perşembe günleri yayınlanan yapımların zirvesinde yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisine 'Hala' karakteri ile dahil olacak isim merak konusu olmuştu. İlk olarak Nursel Köse ile görüşen yapım ekibinin başka bir isim ile anlaştığı öğrenildi.
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İlk bölümü 2010 yılında yayınlanan ve Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' adlı dizide adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Esra Dermancıoğlu'nun, Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle anlaştığı konuşuluyor.
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Peki Esra Dermancıoğlu kimdir? Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur
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Cümbüşü icat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. 13 yaşında lisanslı yüzücüydü ve Türkiye birincisi olmuştu.
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