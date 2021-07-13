Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altunbilek Metin Hara ile birlikte! Yine 'Adriana' ...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, Metin Hara ile Bozcaada'da görüntülendi. Altınbilek'in Metin Hara'nın eski sevgilisi Adriana Lima'ya olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Hara'nın tüm sevgililerinin Adriana Lima'ya benzediği tartışma konusu oldu.
"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek, yılın yorgunluğunu atmak için çıktığı tatilde yeni aşkıyla objektiflere yakalandı. Güzel oyuncu, Adriana Lima'nın eski sevgilisi yazar Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülendi. Hilal Altınbilek'in, Brezilyalı model Lima'ya benzemesi ise sosyal medyayı salladı.
“Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizide rol alan Hilal Altınbilek haftasonu Bodrum-Bitez’deki bir plajdaydı. Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan ünlü oyuncu kırmızı bikinisi ve fit haliyle dikkat çekmişti.
Tüm sevgilileri Adriana'ya çok benziyor
Ünlü oyuncu Bodrum tatilini noktaladı ve sevgilisi Metin Hara ile Bozcaada'da bir araya geldi. Türk yazar Metin Hara ve Adriana Lima 2017 yılında tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Metin Hara'nın tüm sevgililerinin Adriana Lima'ya çok benzemesi ise sosyal medyada 'Metin Hara tüm kadınlarda Adriana Lima benzerliği mi arıyor' şeklinde yorumlandı.
Sevgilisini Türkiye'de ziyarete gelen Lima, tatilde verdiği pozlarla çok konuşulmuştu.