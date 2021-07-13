Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altunbilek Metin Hara ile birlikte! Yine 'Adriana' ...

Tüm sevgilileri Adriana'ya çok benziyor

Ünlü oyuncu Bodrum tatilini noktaladı ve sevgilisi Metin Hara ile Bozcaada'da bir araya geldi. Türk yazar Metin Hara ve Adriana Lima 2017 yılında tanışmış ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Metin Hara'nın tüm sevgililerinin Adriana Lima'ya çok benzemesi ise sosyal medyada 'Metin Hara tüm kadınlarda Adriana Lima benzerliği mi arıyor' şeklinde yorumlandı.