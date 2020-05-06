Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten iddialı pozlar!

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle gönüllerde taht kuran Hilal Altınbilek, oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de herkesi büyülüyor. Sosyal medya hesabından bir pozunu paylaşan başarılı oyuncu iddialı fotoğrafıyla olay oldu.