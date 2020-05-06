Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten iddialı pozlar!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımıyla olay oldu.
Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteriyle gönüllerde taht kuran Hilal Altınbilek, oyunculuğunun yanında güzelliğiyle de herkesi büyülüyor. Sosyal medya hesabından bir pozunu paylaşan başarılı oyuncu iddialı fotoğrafıyla olay oldu.
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in, karantina günlerindeki bu neşeli pozuna takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Bahçede siyahlar içinde poz veren Hilal Altınbilek'in hayranları iltifatlar yağdırdı. Güzel oyuncunun bu pozu 100 bine yakın beğeni aldı.
Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu, hakkında çıkan estetik haberlerine yanıt verdi. Altınbilek, 10 sene önceki fotoğraflarıyla şimdiki halini kıyaslayanlara da sert çıktı.
Oyuncu Hilal Altınbilek, 10 yıl önceki haliyle, şimdiki halini kıyaslayan ve 'evrim geçirmiş' sözlerine sert çıkarak, sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını belirterek, başka bir müdahalenin olmadığını açıkladı.