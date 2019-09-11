Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in yaza veda pozu yıktı geçti

Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizide Vahide Perçin, Kerim Alışık gibi usta oyuncuların yanı sıra Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi başarılı isimler de var.