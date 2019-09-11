Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in yaza veda pozu yıktı geçti
Meslektaşı Kubilay Aka ile adı aşk dedikodularına karışan ATV'nin iddialı yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhası'sı Hilal Altınbilek'in sosyal medya hesabından paylaştığı yaza veda pozu çok beğenildi.
Oyuncu Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka ile adı aşk dedikodularına karışan Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek, yaza cesur pozuyla veda etti.
Yaz tatilini bol bol denize ve havuza girerek değerlendiren güzel oyuncu, yaza veda ederken de havuz başında çektirdiği pozunu paylaşıp altına "Yaza veda görselim" notunu düştü. Hilal Altınbilek bu pozuyla hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2. sezon çekimleri Adana'da başlamak üzere, ekip geri sayıma başladı. Dizinin güzelliği ile dikkat çeken Züleyha'sı Hilal Altınbilek ise yeni sezon öncesi tatilde enerji topluyor.
Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizide Vahide Perçin, Kerim Alışık gibi usta oyuncuların yanı sıra Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi başarılı isimler de var.