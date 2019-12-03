Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığı itiraf etti
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu aldatıldığını iddia etti.
ATV ekranlarında yayınlanan, birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in geçtiğimiz günlerde herkesten gizlediği sevgilisi ifşa olmuş, o kişi teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu çıkmıştı.
Ortaya çıkan bu aşk magazin gündemini meşgul etmiş, ikilinin ilişkisi çok konuşulmuştu. Haklarında çıkan aşk haberleri üzerine hiçbir yorum yapmayan çiftten Reyhan Cansu, ilk kez Uğur Güneş'le ilişkisi hakkında konuştu ve aldatıldığını itiraf etti.
Eski sevgilisi Uğur Güneş'le bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden Reyhan Cansu, şunları söyledi:
Prim yaptı: "Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey, kameralar karşısına çıkıp 'O kişilere prim vermeyin' dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, 'Biz arkadaşız' da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir.''
Aldattı: ''Geçmişte yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor.''