Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Melike İpek Yalova evlendi bakın kiminle

Sosyal medyada hayvanlara olan ilgisiyle takipçileri tarafından bilinen Melike İpek Yalova'nın dün bir atı beslerken paylaştığı fotoğrafının altına takipçileri, Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.