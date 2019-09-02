Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sine bakın meğer çok seksiymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'ın 2. sezonu için artık geri sayım başladı. ATV ekranlarında perşembe günü yayınlanan dizi daha ilk bölümü ile büyük ses getirmiş ve rakiplerine ters köşe yapmıştı. Unutulmaz bir sezon finali ile ekran molası veren dizi 12 Eylül Perşembe günü 2. sezonu ile ekrana gelecek.