Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Cesur pozları nefes kesti
Yeni sezonu merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin sosyal medya pozları olay oldu.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da kahya rolünü başarıyla canlandıran güzel oyuncu Selin Yeninci cesur pozlarıyla sevenlerini kendisini bir kez daha hayran bırakıyor.
Perşembe akşamları reyting listesinde adını her hafta zirveye yazdırmayı başaran dizi kanalında yüzünü güldürüyor. Çukurova'nın hikayesinin anlatan dizinin başrol oyuncuları kadar yan rol oyuncuları da sosyal medyanın dilinde.
Özellikle dizide Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, performansı ile bazen başrol oyuncularına kafa tutuyor. Dizide Hünkar Hanım'ın çiftliğinde aşçı olarak çalışan Saniye özellikle 2 sezonda en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Gerçek hayatta bambaşka biri olan ve sosyal medya hesaplarını aktif kullanan güzel oyuncu Selin Yeninci sık sık cesur paylaşımları ise takipçilerini ters köşe yapıyor.