Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'yi hiç böyle görmediniz! Cesur pozları nefes kesti

Özellikle dizide Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, performansı ile bazen başrol oyuncularına kafa tutuyor. Dizide Hünkar Hanım'ın çiftliğinde aşçı olarak çalışan Saniye özellikle 2 sezonda en çok konuşulan isimlerden biri oldu.