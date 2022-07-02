Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin o pozu sosyal medyayı salladı!

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile akıllara kazınan Selin Yeninci son olarak TV8' ekranlara gelen "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinde izleyicisi ile buluşmuştu. Kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu sosyal medyayı sallayan pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Son günlerde moda olan hırka ile kamera karşısına geçen güzel oyuncunun o paylaşımını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte o meşhur hırkalı pozu...