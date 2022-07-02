Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin o pozu sosyal medyayı salladı!
Son olarak TV8' ekranlara gelen "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinde oynayan Selin Yeninci'nin yıldızı "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki Saniye karakterini canlandırmasıyla parlamıştı. Kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu sosyal medyayı sallayan pozlarıyla gündeme oturmayı başardı. Son günlerde moda olan hırka ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu beğeni yağmuruna tutuldu...
"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile akıllara kazınan Selin Yeninci son olarak TV8' ekranlara gelen "Annenin Sırrıdır Çocuk" dizisinde izleyicisi ile buluşmuştu. Kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu sosyal medyayı sallayan pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Son günlerde moda olan hırka ile kamera karşısına geçen güzel oyuncunun o paylaşımını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. İşte o meşhur hırkalı pozu...
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle popüler olan ve kariyerinde hızla yükselişe geçen Selin Yeninciler'den yine sosyal medyayı sallayacak poz geldi. Son donemde ünlü kadınlar arasında popüler olan hırkayı giyen Selin Yeninciler, poz verdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Son olarak TV8'de ekrana getirilen Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizide rol alan Selin Yeninci, asıl çıkışını Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği Saniye karakteri ile yaşadı.
Rolünün hakkını verdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rolünün hakkını veren Selin Yeninci'nin kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oldu.