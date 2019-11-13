Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si iç çamaşırı giymeden poz verdi!
ATV'nin büyük ses getiren dizisi Bir Zamanlar Çukurova 2. sezona çok hızlı başladı. Yeni isimlerinde kadroya girdiği dizi hem senaryosu hem de oyuncuları ile sosyal medyanın gündeminde. Özellikle Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci ilgiyle takip edilen isimlerin başında.
ATV ekranlarında 2. sezonuyla da fırtınalar estiren başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova her perşembe yeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyoruz. Reyting listelerindeki başarısı ile kanalın da yüzünü güldüren yapım merakla takip ediliyor.
Diziyi rakiplerinden açık ara farkla zirvede tutan özellikleri ise senaryosu kadar başarılı olan oyuncu kadrosu. Başrollerin yanı sıra yan rollerdeki oyuncuların performansı parmak ısırtacak cinsten. Özellikle Saniye karakterine hayat Selin Yeninci, dizinin parlayan ve en dikkat çeken isimlerinin başında.
Alkış toplayan oyunculuğu ile kısa sürede başrol oyuncuları kadar konuşulan Selin Yeninci, dizide Gaffur'un karısı. Konağın mutfağından sorumlu, Hünkar hanımın eli ayağı. Senelerdir Hünkar Yaman'ın hizmetinde çalışıyor.
Dizinin Saniye'sini gerçek hayatta görenler tanıyamıyor. İnsagramı aktif kullanan Selin Yeninci'nin 68.6 bin takipçisi var. Dizi ile daha çok hayran kitlesine ulaşan Selin Yeninci, seksi pozları ile takipçilerinden beğeni ve yorum alıyor.