Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i göğüs dekoltesi verdi Selin Genç bambaşka çıktı
ATV ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Gülten'e hayat veren genç oyuncu Selin Genç, göğüs dekoltesi ile mest etti. Oyuncunun set dışındaki hali bambaşka çıktı.
ATV ekranlarında fırtınalar estiren dizi Bir Zamanlar Çukurova koronavirüs nedeniyle çekimlere zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Başarılı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizinin bir oyuncusu var ki son günlerde pozları ile gündemde.
Dizide sakin, kendi halinde bir karakter olan Gülten'e başarılı bir şekilde hayat veren genç oyuncu Selin Genç sosyal medyada pozları ile fırtınalar estiriyor. Gülten'in aksine birbirinden iddialı pozları ile takipçilerini mest ediyor.
26 yaşında olan Selin Genç sosyal medya hesabını sık kullanan isimlerden biri. Dizinin zorunlu sezon finali yapmasının ardından instagram hesabını daha da aktif kullanan Genç, 83 bin 500 kişi tarafından takip ediliyor.
Duru güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken genç oyuncunun en çok beğeni ve yorum alan pozları ise cesur paylaşımları oluyor.