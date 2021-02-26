Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı Esra Dermancıoğlu vedayı böyle paylaştı
Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı. Sosyal medya hesabı Instagram'da veda mesajı yayımladı.
ATV ekranlaarında yayımlanan, son zamanlarda sıklıkla oyuncu değişikliği yaşanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Esra Dermancıoğlu'nun ayrılacağı belliydi. Ayrılık bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin Behice'si Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'ya gülerek veda etti.
Hünkar Yaman'ı öldürdüğü kesinleşen Behice, Fekeli'ye suçunu itiraf ettikten sonra uçurumdan kendini attı. Böylece Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'in ardından Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu da Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılmış oldu.
Esra Dermancıoğlu Instagram hesabından da veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Bazen insan ölüme bile gülerek gider" sözlerinin ardından dizi ekibine teşekkür etti.
Öte yandan İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki aldı. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşadı.