Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Müjgan yeni dizisiyle ters köşe yapacak
ATV'nin en çok izlenen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonu ile bomba gibi başladı. Diziden geçen sezon ayrılan ve Müjgan karakterine hayat veren güzel oyuncu Melike İpek Yalova, FOX ekranlarında yepyeni bir karakterle geliyor.
Perşembe akşamlarına adını yazdıran ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yeni oyuncuların diziye katılması ile yepyeni bir hikayenin anlatıldığı diziden ayrılan oyunculardan yeni haberler var.
Dizide Müjgan karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de konuşulan Melike İpek Yalova uzun bir aranın ardından yeniden dizi setlerine dönüyor, FOX ile anlaştı.
Özel hayatında sorunlar yaşayan ve eşi Altuğ Gültan'dan olaylı bir şekilde boşanan Melike İpek Yalova, bir süre daha setlere dönmeyeceğini, gelen teklifleri geri çevireceğini ve dinleneceğini söylemişti. Fakat senaryoyu okuyan oyuncunun fikri değişti.
Innocent Defendant isimli diziden uyarlanan Mahkum için gelen teklifi kabul eden Melike İpek Yalova, yeni dizisini Fox TV ekranında buldu. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide varlıklı bir aile olan Yesariler’in üyelerinden Büge karakterini ünlü oyuncunun canlandıracağını duyurdu.