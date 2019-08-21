Bir Zamanlar Çukurova'da yıldızlaştı! Murat Ünalmış kazandığı parayla...
ATV'nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen oyuncusu Murat Ünalmış, yeni bir işe girişti. Ünalmış, oyunculuğun yanı sıra bakın neyle uğraşacak.
Sevda Kuşun Kanadında, Kurşun Yarası ve Yer Gök Aşk gibi dizilerle adını duyurduktan sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yıldızını parlatan 38 yaşındaki yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış, yeni işiyle takipçilerini şaşırtmayı başardı.
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Yemeğe ilgi duyan Murat Ünalmış, ticarete atıldı. Türkiye'nin cenneti Kapadokya'da bir restoran açan ünlü oyuncu, mekanına 'Rüya Noktası' ismini verdi. Ünalmış restoranı hakkında şu açıklamayı yaptı;
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"Kapadokya'nın mistik bir tarafı var ve bana huzur veriyor. Bu toprakların ruhunu, lezzetle harmanlayıp misafirlerimizi ağırlayacağız."
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Peki Murat Ünalmış kimdir?: Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri’de doğmuştur.
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