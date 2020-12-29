Bir Zamanlar Çukurova'da yaprak dökümü bir bir diziye veda ediyorlar
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'dan Uğur Güneş'in ardından ünlü isim de veda ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Vahide Perçim ile başlayan ayrılık rüzgarı Uğur Güneş ile devam etti. Seyirci artık diziden ayrılık yaşandıkça isyan etmeye başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; peş peşe flaş olayların yaşandığı dizide Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ardından flaş bir ayrılık daha yaşandı.
Dizide Müjgan'ın (Melike İpek Yalova) halası Behice'ye hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun çevirdiği bütün dolaplar ortaya çıkacak ve 85. bölümde projeye veda edecek.
Esra Dermancıoğlu: 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur.