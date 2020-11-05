Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci başrol krizi o isim de diziden ayrılıyor

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan ayrılıklar seyirciyi isyan ettiriyor. Medya gündeminden düşmeyen dizi oyuncuların diziyi bırakmasıyla yine olay oldu. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Vahide Perçin (Hünkar Yaman) öldürülmüş ve dizinin oyuncu kadrosundan ayrılmıştı.