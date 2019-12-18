Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Uğur Güneş'e eski sevgilisi Reyhan Cansu'dan dava şoku

Güneş'in bu açıklamasının ardından ise sinirlenen Reyhan Cansu, aldatıldığını da itiraf ederek şunları söylemişti:

Prim yaptı: "Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey, kameralar karşısına çıkıp 'O kişilere prim vermeyin' dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, 'Biz arkadaşız' da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir.''