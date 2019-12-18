Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Uğur Güneş'e eski sevgilisi Reyhan Cansu'dan dava şoku
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Uğur Güneş, aldatıldığını iddia eden eski sevgilisiyle mahkemelik oldu. Reyhan Cansu, tazminat davası açtı.
ATV ekranlarının herkes tarafından sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in başı eski sevgilisiyle belaya girdi. teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu ile ilişkisi ifşa olan Güneş, davalık oldu.
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından ilişkisini yalanlayan Uğur Güneş, ''Yok, öyle pirim yaptırmayalım o insanlara. Yalan haber onlar. Öyle bir şey yok. Pirim yapmak isteyen insanlar, öyle bir şey yok'' demişti.
Güneş'in bu açıklamasının ardından ise sinirlenen Reyhan Cansu, aldatıldığını da itiraf ederek şunları söylemişti:
Prim yaptı: "Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey, kameralar karşısına çıkıp 'O kişilere prim vermeyin' dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, 'Biz arkadaşız' da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir.''
Aldattı: ''Geçmişte yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor.''