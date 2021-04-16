Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Kerem Alışık, dizi çekimleri için bulunduğu Adana'da sete giderken yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Alışık, sete gitmek üzere aracıyla seyir halindeyken 26 yıl önce kaybettiği babası, usta oyuncu Sadri Alışık'ın fotoğrafını bir TIR'ın arkasında gördü.