Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ın fotoğrafını görünce peşine takıldı
ADANA'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrolü Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ın fotoğrafını görünce TIR'ı takip etti.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Kerem Alışık, dizi çekimleri için bulunduğu Adana'da sete giderken yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Alışık, sete gitmek üzere aracıyla seyir halindeyken 26 yıl önce kaybettiği babası, usta oyuncu Sadri Alışık'ın fotoğrafını bir TIR'ın arkasında gördü.
O anları Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Adana'dan Ceyhan'a çalışacağımız mekana giderken bir tırın arkasında kocaman Sadri Alışık fotoğrafıyla karşılaştım. İster istemez onu takip etmeye başladım. İnsan hisleniyor tabi. Aklına önce çocukluğu geliyor.''
''Büyüyerek çocukluk ettik' diye düşünüyor. Kimsenin ölmediği zamanları özlüyor, gözü doluyor, burnu sızlıyor. Kalbinde inceden bir rüzgar esmeye başlıyor."
"Babamın fotoğrafını takip ettiğim için sapmam gereken yerden sapmadım ve yanlış yola girdim. Uzun süre böyle beraberce gittik.''