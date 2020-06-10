Bir zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek selfiesiyle yıktı geçti!

ATV'nin iki sezondur ekranları kasıp kavuran yapımı Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, tatil sezonunu açtı ve takipçilerine çekildiği bir kareyi paylaştı. Altınbilek'in paylaştığı pozuna 100 bine yakın beğeni geldi.