Bir zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek selfiesiyle yıktı geçti!
Dizi setinin erken sezon finali yapmasıyla yaz sezonuna giren oyuncu Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına beğeni yağdı.
ATV'nin iki sezondur ekranları kasıp kavuran yapımı Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, tatil sezonunu açtı ve takipçilerine çekildiği bir kareyi paylaştı. Altınbilek'in paylaştığı pozuna 100 bine yakın beğeni geldi.
11 Mart'ta tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını sonrası hemen hemen bütün dizi setlerinin durmasıyla birçok dizi erken sezon final kararı alarak dönemi kapattılar.
"İlk bikinili paylaşım geldi": Kendisini karantinaya alan Hilal Altınbilek, yeni normalleşme süreciyle birlikte yaz sezonunu açtı, sosyal medya hesabından ilk bikinili paylaşımı geldi. Altınbilek'in pozuna sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.
ATV ekranlarında yayımlandığı Perşembe akşamı reytingleri sallayan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.