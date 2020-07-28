Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek Gurur Aydoğan ile yeni aşka yelken açtı

Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finaline doğru adı Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. Dizinin sezon arasında olmasını fırsat bilen Altınbilek, Çeşme'de soluğu aldı yanında ise merhum oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan vardı.