Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Müge Anlı'ya itiraf etti 38 çocuk doğurmuş
Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, Bipolar hastası 24 yaşındaki oğlunu bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Çelikunal'ın canlı yayında söyledikleri ise herkesin ağzını açık bıraktı.
9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olarak çalışan 24 yaşındaki oğlunun Adana'nın Yüreğir ilçesinin Atakent Mahallesinden 20 Ağustos'ta sabah saat 11.00 sularında evden babasının yanına gitmek için ayrıldığını bir daha da eve dönmediğini belirttiği oğlu Ramazan Çelikunal'ı aramak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarıyla şok etti.
Birçok kez tedavi görmüş: Bipolar hastası Ramazan Çelikunal, rahatsızlığı nedeniyle birçok kez Adana Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü ancak ilk kez kaybolduğunu dile getiren Serap Çelikunal, oğlunun son zamanlarda sürekli sosyal medya ile ilgilendiğini, kaybolduğu esnadan beri sosyal medya hesaplarında hiçbir hareketlilik olmadığını belirtti.
İki defa intihara kalkışmış: Çelikunal, oğlunun kimseyle görüşmediğini ve konuşmadığını, içine kapanık bir çocuk olduğunu ve tedavisi için bir iğne kullandığını söyledi. Oğlunun o iğneyi kullanmadığında kendisini iki defa kestiği için ameliyat olduğunu ardından eve gelince ameliyat dikişlerini söktüğünü ifade eden Çelikunal, oğlunun sinir krizi anında bir pencereyi sökecek kadar güce sahip olduğunu söyledi.