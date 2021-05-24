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Bir Zamanlar Çukurova dizi setinden bir kötü haber daha Murat Ünalmış anlattı

Bir Zamanlar Çukurova dizi setinden bir kötü haber daha Murat Ünalmış anlattı

ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizi setinden bir kötü haber daha geldi, dizinin başrolü Murat Ünalmış duyurdu.

Bir Zamanlar Çukurova dizi setinden bir kötü haber daha Murat Ünalmış anlattı

Geçtiğimiz günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları arasında ipler koptu. Kerem Alışık, çekimler sırasında sahne değiştirmek istedi. Murat Ünalmış ise bu duruma tepkili yaklaştı. Alışık, Ünalmış'a hakaret edince tansiyon bir anda yükseldi. 

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Bir Zamanlar Çukurova dizi setinden bir kötü haber daha Murat Ünalmış anlattı

İddialara göre, Kerem Alışık rol arkadaşına "Hıyar oğlu hıyar" dedi.  Yönetmen Saraçoğlu seti paydos etti. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alındı ve görüntüler yapım şirketine iletildi. 

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Bir Zamanlar Çukurova dizi setinden bir kötü haber daha Murat Ünalmış anlattı

Gerginlik giderek artarken Adana'da çekimleri yapılan Bir Zamanlar Çukurova setine dizinin yapımcısı Timur Savcı bir ziyaret gerçekleştirdi. Fakat ortalık sakinleşmedi.

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Bir Zamanlar Çukurova dizi setinden bir kötü haber daha Murat Ünalmış anlattı

 Murat Ünalmış, geçen cuma avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. 

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