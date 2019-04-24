Bir Zamanlar Çukurova anlaşmayı imzaladı! Ünlü oyuncu artık kadroda
ATV ekranlarının Perşembe günleri reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya sezon finaline sayılı bölümler kala ünlü bir isim dahil oldu.
Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlandığı 29. bölümüyle sevenlerini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde gerilim artıyor. Geçtiğimiz haftalarda konuk oyuncu olarak diziye dahil olacak olan ismin sonunda role girdiği görülüyor. Kadroya dahil olacak ismin ise 4 bölümlüğüne anlaşıldığı öğrenilmişti.
Başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün bulunduğu Kara Sevda dizisiyle adını duyurmayı başaran Rüzgar Aksoy, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu. Aksoy, dizide Hünkar'ın yurtdışından gelen yakışıklı, uçarı yeğeni Ercüment karakterine hayat verecek.
Ünlü oyuncunun dizide şimdilik 4 bölüm oynaması kararlaştırıldı. Peki Rüzgar Aksoy kimdir? Aksoy, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. 5 Ocak 1981, İstanbul doğumlu, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.
Adanalı dizisi ile 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rüzgar Aksoy, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır.