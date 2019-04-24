Bir Zamanlar Çukurova anlaşmayı imzaladı! Ünlü oyuncu artık kadroda

Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlandığı 29. bölümüyle sevenlerini ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde gerilim artıyor. Geçtiğimiz haftalarda konuk oyuncu olarak diziye dahil olacak olan ismin sonunda role girdiği görülüyor. Kadroya dahil olacak ismin ise 4 bölümlüğüne anlaşıldığı öğrenilmişti.