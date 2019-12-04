MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm 3.fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 47. yeni bölümüyle 5 Aralık 2019 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 47. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 5 Aralık 2019 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vakıflar Bankası'nın yüzde 58,5 oranındaki hissesi Hazine'ye devredildi
ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye’nin istediği çok net!
İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi
Macron'dan yeni açıklama: Sözümün arkasındayım
CHP'li Milletvekilleri Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Azize 4. bölüm fragmanı
MasterChef'te Tuana Balkan şarkısı Ederlezi ile büyüledi!
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı- Ali Koç Ersun Yanal'ı ya kovsun ya sahip çıksın
Rıza Çalımbay: “Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık”
Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! İnfazı yapan meğer...
AGİ zammı belli oldu mu 2020 yeni AGİ ödeme tablosu
Sudan'da seramik fabrikasında patlama: 23 ölü, 130 yaralı
2020'de 15 tatil ne zaman okullar ne zaman kapanıyor?