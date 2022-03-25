BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,33
ALTIN 933,45
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 130. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 31 Mart 2022 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm fragmanı
Yasak Elma 136. bölüm fragmanı
Yasak Elma 136. bölüm fragmanı
İstanbul Küçükçekmece adliyesindeki çatışma anı görüntüleri 3 ölü var kaç kaç diye bağırıyor
İstanbul Küçükçekmece adliyesindeki çatışma anı görüntüleri 3 ölü var kaç kaç diye bağırıyor
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Çok zorlu zamanlar geçirdik
Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması: Çok zorlu zamanlar geçirdik
Kerim Bekar bir tuhaf! Müge Anlı'da dedesi Dursun Zehir'in cinayetini öğrenince sırıttı
Kerim Bekar bir tuhaf! Müge Anlı'da dedesi Dursun Zehir'in cinayetini öğrenince sırıttı
Bitlis'te küçük çocuk ölümden son anda döndü: 2 gün önce bir kişi bundan dolayı vefat etti
Bitlis'te küçük çocuk ölümden son anda döndü: 2 gün önce bir kişi bundan dolayı vefat etti
Vicdanları sızlatan görüntü! Kayseri'de okul müdürünün davranışı tepki çekti: Soruşturma başlatıldı
Vicdanları sızlatan görüntü! Kayseri'de okul müdürünün davranışı tepki çekti: Soruşturma başlatıldı
Karabük'te görenleri şaşırtan diyalog! Tilkiyi eliyle besleyip konuştu
Karabük'te görenleri şaşırtan diyalog! Tilkiyi eliyle besleyip konuştu
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
A101'de şeker dayağı marketten torbalarla şeker almalarına itiraz edilince...
A101'de şeker dayağı marketten torbalarla şeker almalarına itiraz edilince...