BIST 2.134
DOLAR 14,72
EURO 16,33
ALTIN 918,18
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 24 Mart 2022 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baba 6. bölüm fragmanı
Baba 6. bölüm fragmanı
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Üç Kuruş 19. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 19. bölüm fragmanı
"Yürümeyen merdivenler" İstanbulluları yordu
"Yürümeyen merdivenler" İstanbulluları yordu
ATV Müge Anlı Dursun Zehir olayında son dakika ihbar şoku Kızı Fatma Bekar mı öldürdü
ATV Müge Anlı Dursun Zehir olayında son dakika ihbar şoku Kızı Fatma Bekar mı öldürdü
8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı görüntülendi Karlar altında nereye kaçacağını şaşırdı
8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı görüntülendi Karlar altında nereye kaçacağını şaşırdı
Rusya’nın esir aldığı belediye başkanı konuştu: O bayrağı oradan indirenler...
Rusya’nın esir aldığı belediye başkanı konuştu: O bayrağı oradan indirenler...
İbo Show'daki mayosu hatırlatılınca çıldırdı Demet Akalın'dan kankası Gülşen'e 'kucak' göndermesi
İbo Show'daki mayosu hatırlatılınca çıldırdı Demet Akalın'dan kankası Gülşen'e 'kucak' göndermesi
Ayşenur Arslan akıl hastası mı vatan haini mi?
Ayşenur Arslan akıl hastası mı vatan haini mi?
'Pide hemen bayatlıyor, somun ekmek bayatlamaz' diyen Mustafa Elitaş zamlı pide savunması olay oldu
'Pide hemen bayatlıyor, somun ekmek bayatlamaz' diyen Mustafa Elitaş zamlı pide savunması olay oldu