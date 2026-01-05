Bir zam da sigaraya yapıldı! En ucuz sigara kaç lira oldu?
2026’nın ilk günlerinde tütün ürünlerine zam haberi geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarifeyle birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti. İşte detaylar...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu.
5 TL'LİK ZAM SİGARA FİYATLARINA YANSIDI
Dündar’ın paylaşımına göre, özellikle ithal harmanlı ürünlerin bulunduğu grupta fiyatlar güncellendi.
5 Ocak 2026 sabahı itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlar şu şekilde:
En ucuz sigara: 90 TL
En pahalı sigara: 105 TL
Zam, girdi maliyetlerindeki artışlar ve vergi yükünün yansıması olarak gösterildi. Sektör temsilcileri, maliyet artışlarının fiyata doğrudan etki ettiğini belirtiyor.