Bir yudum su kaça mal olur? Sabiha Gökçen'de su içmek için servet lazım İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda küçük bir pet şişe suyun rekor bir rakamla satışa çıkarılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kullanıcıların sert tepkisine neden oldu. Temel bir insani ihtiyaç olan suya biçilen bu fahiş fiyat, havalimanlarındaki denetimsizlik ve fahiş fiyat politikalarını yeniden alevlendirirken, yolcuların cüzdanını yakan bu duruma dijital platformlarda binlerce eleştirel paylaşım yapıldı. Bakın bir şişe suyu ne kadara satıyorlar...