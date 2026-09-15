Bir yudum su kaça mal olur? Sabiha Gökçen'de su içmek için servet lazım
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda küçük bir pet şişe suyun rekor bir rakamla satışa çıkarılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kullanıcıların sert tepkisine neden oldu. Temel bir insani ihtiyaç olan suya biçilen bu fahiş fiyat, havalimanlarındaki denetimsizlik ve fahiş fiyat politikalarını yeniden alevlendirirken, yolcuların cüzdanını yakan bu duruma dijital platformlarda binlerce eleştirel paylaşım yapıldı. Bakın bir şişe suyu ne kadara satıyorlar...
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun 380 liradan satılması, bu durumun sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede geniş yankı uyandırarak büyük bir tepki topladı.
Havalimanında güvenlik kontrolünden geçen yolcular, sonrasında temel ihtiyaçlarını karşılamak için işletmelerdeki ürünlere yöneliyor. Bu noktada su fiyatının 380 TL olduğu yönündeki iddia, vatandaşların tepkisini çekti.
HAVALİMANI FİYATLARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
İstanbul'un havalimanlarındaki işletmeler, fahiş fiyatlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sandviç ve çay alan vatandaş toplam 735 TL hesap ödemiş, sosyal medyadan isyanını paylaşmıştı.
Güncel faturaya göre, işletmede satılan tek bir sandviç için 550 TL, sıradan bir bardak çay için ise tam 185 TL ücret kesmişti.