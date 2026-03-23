Bir ülkede akaryakıt satışına kısıtlama getirildi

Slovenya hükümeti, akaryakıt satışlarına kısıtlama getirerek, bireysel tüketicilerin günlük alımını 50 litre ile sınırlandırdı.

Hükümetten yapılan açıklamada, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dağıtım zincirinde yaşanan tıkanıklıklar sebebiyle akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin zorunlu hale geldiği bildirildi.

Küresel piyasaların yakından izlendiği belirtilen açıklamada, dağıtım altyapısındaki aksaklıklar üzerine hazırlanan acil eylem planının yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Acil durum tedbirleri kapsamında, akaryakıt sevkiyatındaki lojistik engelleri aşmak amacıyla Slovenya Silahlı Kuvvetleri görevlendirildi.

İstisnai bir önlem olarak ordunun nakliye birimleri ve askeri personeli, akaryakıtın depolardan servis istasyonlarına taşınması sürecinde doğrudan rol alacak.

Ülke genelinde yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, bireysel tüketiciler günde en fazla 50 litre, ticari faaliyet yürüten tüzel kişiler ve çiftçiler ise en fazla 200 litre akaryakıt alabilecek. Söz konusu kısıtlamalar, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Tedarik zincirindeki aksamaların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek amacıyla demir yolu taşımacılığında "olağanüstü durum" ilan edildi. Bu kapsamda Altyapı Bakanlığı, iç pazar için akaryakıt taşıyan trenlere demir yolu trafiğinde mutlak öncelik tanınması konusunda tam yetkili kılındı.

Başta devletin yüzde 32,3 hissesine sahip olduğu petrol şirketi olmak üzere tüm distribütörlere teslimat sürelerini en aza indirme çağrısı yapıldı. Hükümet, stratejik depoların dolu olduğunu vurgulayarak, yakıt kıtlığı yaşanmaması için tüm lojistik altyapının koordine edildiğini duyurdu.

ABD'den vatandaşlarına "daha dikkatli olun" uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "daha dikkatli olun" uyarısı
İsrail devlet televizyonunda çarpıcı iddia
İsrail devlet televizyonunda çarpıcı iddia
Eskişehir’de zincirleme kaza! 2 eski bakan hastaneye kaldırıldı
Eskişehir’de zincirleme kaza! 2 eski bakan hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kan donduran olay! Binadan kaçarken gören komşular ihbar etti
İstanbul'da kan donduran olay! Binadan kaçarken gören komşular ihbar etti
İsrail uçuşlara kısıtlama getirdi
İsrail uçuşlara kısıtlama getirdi
İran'dan, Trump'ın 'İran'ı haritandan silme' açıklamasına tepki
İran'dan, Trump'ın 'İran'ı haritandan silme' açıklamasına tepki
NATO ülkeleri Hürmüz için birleşiyor! 'Rica ediyorum' diyerek açıkladılar
NATO ülkeleri Hürmüz için birleşiyor! 'Rica ediyorum' diyerek açıkladılar
Victor Osimhen Türkiye'den kulüp satın alıyor!
Victor Osimhen Türkiye'den kulüp satın alıyor!
Valilik duyurdu: Bir ilimizde okullar tatil edildi
Valilik duyurdu: Bir ilimizde okullar tatil edildi
Hamas Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Hamas Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Hürmüz geriliminde kritik 48 saat uyarısı: Telefonlarınızı şarj edin...
Hürmüz geriliminde kritik 48 saat uyarısı: Telefonlarınızı şarj edin...