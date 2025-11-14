BIST 10.629
DOLAR 42,33
EURO 49,32
ALTIN 5.699,85
HABER /  SPOR

Bir ülke daha 2026 Dünya Kupası'na bilet aldı

Bir ülke daha 2026 Dünya Kupası'na bilet aldı

Avrupa elemelerinde 9. hafta heyecanı, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Abone ol

D Grubu'nda Fransa, Ukrayna'yı Kylian Mbappe (2), Michael Olise ve Hugo Ekitike'nin golleriyle 4-0 yenerek liderliği garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı. Rakip fileleri iki kez havalandıran Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaştı.

İrlanda Cumhuriyeti, F Grubu'nda Portekiz'i Troy Parrott'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rakibine kaybederek Dünya Kupası'nı garantileme şansını kaçıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 59. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, 226. kez forma giydiği milli takım kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

I Grubu'nda Norveç, Estonya'yı Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın ikişer golüyle 4-1 yendi. Son maçlar öncesi en yakın rakibi İtalya'nın 3 puan önünde liderlikte bulunan Norveç, 17 gol averaj farkıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı.

İngiltere'nin önceden Dünya Kupası bileti aldığı K Grubu'nda ise Arnavutluk, ikinci sırayı garantileyerek play-off'lara kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- D Grubu

Azerbaycan-İzlanda: 0-2

Fransa-Ukrayna: 4-0


- F Grubu

Ermenistan-Macaristan: 0-1

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz: 2-0


- I Grubu

Norveç-Estonya: 4-1

Moldova-İtalya: 0-2


- K Grubu

Andorra-Arnavutluk: 0-1

İngiltere-Sırbistan: 2-0

ÖNCEKİ HABERLER
BBC'den Trump'ın tazminat talebine yanıt
BBC'den Trump'ın tazminat talebine yanıt
Site otoparkında yangın paniği! Araçlar hurdaya döndü
Site otoparkında yangın paniği! Araçlar hurdaya döndü
Çin'li e-ticaret devlerine Avrupa Birliği'nden ağır darbe
Çin'li e-ticaret devlerine Avrupa Birliği'nden ağır darbe
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için başsağlığı mesajı
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye döndü!
Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye döndü!
Ümit Milli Takım’da sakatlık değişikliği
Ümit Milli Takım’da sakatlık değişikliği
Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendi
Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendi
AB Komisyonu'ndan Google hakkında soruşturma
AB Komisyonu'ndan Google hakkında soruşturma
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı
Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı