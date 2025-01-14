Bir tıkla hayatı karardı! Ev hanımının 6 milyon TL'si buhar oldu: Çıkmaya çalıştıkça battı
İnternette ünlü şahıslar ve devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullandıkları sahte yatırım reklamıyla vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların bu seferki hedefi Gaziantepli D.Ö. isimli kadın oldu. Evli ve 2 çocuk annesi kadın, yaklaşık 6 milyon lira dolandırıldı. İşte detaylar
İnternette ünlülerin isimlerin fotoğraflarını kullanarak sahte yatırım reklamları hazırlayanların tuzağına Gaziantepli ev hanımı düştü.
Sabah'ta yer alan habere göre D.Ö. geçen yıl sosyal medyada ünlülerin resimlerinin de olduğu yatırım reklamının yer aldığı internet sitesini ziyaret etmesinin ardından telefonla arandı.
Kendisini arayan kişi büyük bir yatırım şirketi olduklarını, ünlü isimlerin de kendileriyle çalıştıklarını söyledi.
Önce birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten D.Ö. "Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım." dedi.