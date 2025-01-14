Bir tıkla hayatı karardı! Ev hanımının 6 milyon TL'si buhar oldu: Çıkmaya çalıştıkça battı

Önce birikim yaptığı döviz ve altınları yatırdığını belirten D.Ö. "Bir süre sonra sistemden çıkmak istedim. Ancak '100 bin doların altında çıkışa müsaade etmiyoruz' dediler. 'Paranı yüz bin dolara tamamlaman halinde devletin verdiği teşvikleri de alabilirsin' yanıtı aldım." dedi.